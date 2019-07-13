Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору грибов, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают специалисты надзорного ведомства, ежегодно в России регистрируется около тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания, поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет. Грибы - это трудноперевариваемый продукт. Именно поэтому блюда из грибов рекомендуются здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Во избежание отравлений, эсперты советуют не покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Также не стоит покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.

При покупке же грибов в магазине следует рассматривать упаковку: грибы не должны быть загнившими или испорченными.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил тонны некачественной еды в детских лагерях. Ведомство провело более чем 20 тысяч проверок в организациях отдыха и оздоровления детей, проверив также поставщиков пищевых продуктов. Изучалась организация питания, условия размещения детей и подростков, материально-техническое оборудование оздоровительных учреждений и организация водоснабжения.

Дмитрий Санников