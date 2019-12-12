Новости
Госдума приняла поправки в закон о пенсии
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Более 5 млн рублей выделили депутатам на путевку в Австралию
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Как выбрать лучшие фейерверки, рассказали в Роскачестве
Новогодние праздники – пора фейерверков и тому подобных увеселительных занятий, сообщает DEITA.RU.
Роскачество составило анализ и своеобразную памятку о том, как правильно выбирать пиротехнику.
Первое условие – не покупать фейерверки «с рук». Только в специальных точках, которые имеют документы и сертификаты. Во-вторых, нужно обратить внимание на упаковку – если она повреждена, есть большая вероятность того, что и само изделие окажется деформированным.
И третий, менее очевидный совет – обращать внимание на заявленный интервал между выстрелами. Чем он короче – тем лучше. Длительные интервалы могут увеличить время пуска, при этом количество зарядов будет небольшим – и в итоге салют не будет выглядеть красиво.
Александра Маслова