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Как выбрать лучшие фейерверки, рассказали в Роскачестве

Салют

Новогодние праздники – пора фейерверков и тому подобных увеселительных занятий, сообщает DEITA.RU.

Роскачество составило анализ и своеобразную памятку о том, как правильно выбирать пиротехнику.

Первое условие – не покупать фейерверки «с рук». Только в специальных точках, которые имеют документы и сертификаты. Во-вторых, нужно обратить внимание на упаковку – если она повреждена, есть большая вероятность того, что и само изделие окажется деформированным.

И третий, менее очевидный совет – обращать внимание на заявленный интервал между выстрелами. Чем он короче – тем лучше. Длительные интервалы могут увеличить время пуска, при этом количество зарядов будет небольшим – и в итоге салют не будет выглядеть красиво.

 

Александра Маслова

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