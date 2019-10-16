Как выбрать надежный автосалон для покупки авто

Когда пришло время делать такую дорогую покупку как автомобиль, вы хотите получить максимально качественный товар. Еще чаще люди хотят надежный автомобиль по хорошей цене. Независимо от того, покупаете ли вы новый автомобиль или собираетесь купить подержанную модель, есть много разных продавцов на выбор. Лучше всего покупать автомобили у дилеров, потому что у вас будет достаточный выбор, и интересные финансовые предложения, а иногда и сервисное и техническое обслуживание. Однако тут важно убедиться, что вы покупаете автомобиль у зарегистрированного и лицензированного дилера. Не всем дилерам можно доверять, ниже приведены некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе автодилера.

· Репутация

Статус или репутация автодилера является важным фактором. Вы никогда не должны выбирать дилера без проверки отзывов. Вы также можете попросить рекомендации от друзей и семьи. Если их нынешние автомобили их устраивают и были куплены у проверенных дилеров, то можете последовать их примеру. Читайте отзывы. Многие интернет-сайты предлагают обзоры автосалонов от клиентов. Потратьте некоторое время, чтобы прочитать как хорошие, так и плохие отзывы об автосалонах, которые вы рассматриваете. Таким образом, вы можете получить честный отзыв и перспективу, прежде чем принять решение о покупке.

· Гарантийное обслуживание

Прежде чем принять решение об использовании конкретного дилера, обязательно проверьте послепродажное обслуживание. Услуги, предоставляемые после покупки, должны быть соответствующими. Некоторые дилеры будут предлагать гарантии как на новые, так и на подержанные автомобили. Некоторые предложат осмотр и обслуживание автомобиля лишь в течение определенного периода. Так что проверьте, предлагает ли дилер, у которого вы собираетесь покупать автомобиль, бесплатное обслуживание или нет. Если это так, постарайтесь узнать продолжительность гарантийной поддержки.

· Тарифы на платное обслуживание

Разные автосалоны предлагают разные сервисные скидки. Места, навыки ведения переговоров и другие факторы также влияют на уровень обслуживания. Поэтому важно проверять тарифы на обслуживание у разных автосалонов.

Это всего лишь несколько советов, которые помогут выбрать хороший автосалон, когда пришло время покупки нового автомобиля. Решить, какой автомобиль вам нужен, и установить бюджет – это самые трудные решения.