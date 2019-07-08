Как выбрать самый вкусный мультизерновой хлеб, рассказали эксперты Роскачества, сообщает DEITA.RU.

Сейчас в России нет официального ГОСТа на на мультизерновой, цельнозерновой и зерновой хлеб. А потому каждый производитель печет его, как считает нужным, а покупатель из-за этого не всегда приобретает полезный продукт.

Как рассказали эксперты Роскачества, в первую очередь нужно обратить внимание, как хлеб хранится в магазине. Он должен лежать на прилавке, изолированном от других продуктов и источников сильного нагрева или охлаждения.

Изделия с длительным сроком годности (более 5 суток) могут содержать вещества, обеспечивающие их повышенную сохранность, например пропионовую или сорбиновую кислоту. Эти консерванты разрешается использовать при изготовлении хлебобулочных изделий длительного хранения.

На «правильной» этикетке мультизернового хлеба должны быть указаны: наименование продукта, наименование и местонахождение изготовителя, масса и состав продукта, пищевая ценность, дата изготовления и дата упаковывания, срок годности, условия хранения, документ, в соответствии с которым изготовлен продукт.

Дмитрий Санников