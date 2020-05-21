Как выехать на встречку и не лишиться прав

Каждому автолюбителю известно, что выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки карается административным наказанием. В худшем случае при таком нарушении можно лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев (и до года при повторном), в лучшем – отделаться штрафом 5000 рублей. Какие маневры чреваты лишением прав, и когда этой меры можно избежать, расскажет ИА DEITA.RU

Попрощайся с правами, если:

1. Двигался без повода, в том числе и задом

Совершив обгон через сплошную линию или трамвайные пути встречного направления, выехав на одностороннюю дорогу с противоположным знаку маршрутом, осуществляя задний ход по проезжей части или просто мчась по встречной полосе, как «королева автострады», вы рискуете лишиться водительского удостоверения, потому что так делать категорически нельзя.

2. Выделенную полосу сделали под меня

Там, где в одном направлении движутся автомобили, а в другом – маршрутный транспорт, тоже действуют правила движения по встречной полосе. В качестве бонуса автолюбителя могут привлечь к административной ответственности за движение по полосе общественного транспорта. А вот если выехать на выделенную полосу, по которой маршрутный транспорт едет в одном направлении с вашим авто, права можно сохранить. Но приятного тоже мало – это нарушение карается штрафом от 1500 до 3000 рублей.

3. Как хочу, так и поворачиваю

Поворот налево, так или иначе, связан с выездом на встречку, поэтому осуществлять его нужно в соответствии с ПДД. Если вы завернули раньше времени или срезали траекторию, зацепив по пути встречную – строгий, но справедливый гаишник непременно сделает вас пешеходом. Развернуться через полосу встречного движения тоже карается лишением прав.

4. Перегонки на перекрестке

Обгонять другой автомобиль можно только в том случае, если вы едете по главной полосе, а знаки и разметка вам это позволяют. Если вы совершаете обгон со второстепенной полосы, либо на перекрестке, где стоит регулировщик или имеется светофор – скажите «пока» беспечной езде.

5. Начал на пунктире – не считается

Впечатляющее заблуждение. Если вы начали обгон через прерывистую линию и завершили маневр уже через сплошную, суд имеет право отобрать ваше удостоверение. Во-первых, потому что водитель должен убедиться, что может завершить обгон по правилам. А во-вторых, сплошная линия начинается на тех участках, где обгоны опасны. Так или иначе, оспорить это юридически почти невозможно.

6. Я совсем немножко, всего полколеса

Суд лишает прав именно за факт выезда на встречную полосу, никого не волнует, какая часть вашей машины нарушила правило – зеркало, обвес или колесо. Если на своей полосе вам узко, и даже небольшая часть вашего авто выпирает на встречку, вы создаете угрозу другому автомобилю. Права, адье.

7. По знакам – нельзя, но разметка позволяет

Россия – страна чудес, поэтому и такие ситуации на наших дорогах тоже не редкость. Если прерывистая линия намекает вам, что можно обогнать впереди идущую машину, но установленный тут же знак, запрещающий обгон, вызывает противоречивые чувства – отдавайте предпочтение знаку, он тут главный. Но зачастую, это или временный знак, установленный на период ремонтных работ, или же на нем установлена табличка с дистанцией, объясняющая, через сколько метров это правило вступает в действие.

8. Чем меньше полос, тем мягче наказание

Это не так. Одну сплошную полосу вы пересекли или двойную – разницы не имеет. Двойная сплошная линия разметки указывает только на то, что здесь полос движения, как минимум, четыре. Оба случая одинаково грозят вам остаться без права управления авто.

Можно избежать лишения прав, если:

1. Повернул и развернулся через сплошную

Если в этой ситуации нет явного движения по встречной полосе, наказание будет менее строгим. Такой маневр описан в 2 ст. 12.16 КоАП и наказывается лишь штрафом от 1000 до 1500 рублей.

2. На пересечении с односторонним: это не считается

Если вы совершаете разворот на перекрестке, где есть пересечение с односторонней дорогой, это вообще не является нарушением. Даже несмотря на то, что ваше авто кратковременно находится на встречной полосе.

3. Поворот не туда: заправки и парковки

Такие территории не являются проезжей частью, и чаще всего, движение здесь происходит по односторонней схеме. С той стороны, с которой запрещено заезжать, обычно, установлен знак «Кирпич», который как бы намекает подумать. Если же вы подумали неправильно, а кто-то это зафиксировал, вам непременно придет штраф 500 рублей по части 1 ст. 12.16 КоАП.

4. Обгоняя тихоходов, следуй правилам

ПДД разрешают обгонять транспорт, который идет меньше 30 км/ч в зоне действия знака «Обгон за-прещен». Но делать это можно только в том случае, если есть прерывистая линия разметки, либо она отсутствует вообще. Через сплошную обгонять нельзя – это запретили с 2017 года.

5. Я не обгоняю, а опережаю

Если идущий впереди автомобиль едет значительно медленнее дозволенной скорости, он может сдвинуться вправо или уйти на обочину и пропустить вас вперед. При условии, что вы не выходите на встречную полосу, этот маневр является опережением, а не обгоном. Но в том случае, если пропустивший вас водитель движется по обочине, он сам может быть оштрафован, потому что такое правило в ПДД тоже имеется.