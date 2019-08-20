Росстат подготовил подробный отчет о жизни людей по регионам страны. Сухая статистика по Дальнему Востоку не внушает оптимизма, сообщает DEITA.RU.

В 2019 году впервые за долгие годы в России наблюдается серьезная убыль населения. За первый квартал родились 355 190 россиян, умерли же 461 858 граждан. И Дальний Восток здесь — в авангарде печальной статистики.

За полгода на Дальнем Востоке на свет появилось 22 тысячи — а умерли 26 400 россиян. Только два региона демонстрируют положительную статистику.

Так, больше стало только бурятов, жителей Чукотки и якутов. 3 083 родившихся против 2 948 умерших в Бурятии, и 3 071 против 1 855 в Якутии. Остальные регионы вызывают тревогу.

В Приморье — самая острая ситуация по демографии. Несмотря на относительно густую населённость региона, количество людей неуклонно сокращается.

В первом полугодии родились 4 531 детей. Смертность же составила 6 920 человек. Это самый плохой показатель динамики на всем Дальнем Востоке.

Естественная убыль населения составила 2 389 человек. Для сравнения, в соседнем Хабаровском крае на свет появились 3 565 — умерли 4726. Чуть лучше обстоит ситуация на Сахалине.

Динамка хоть и отрицательная, но с удручающей приморской статистикой не идет ни в какое сравнение. Родилось на Сахалине 1 297 малышей, умерли 1 577 человек.

Самая скромная статистика — ожидаемо в Магаданской области и Еврейской автономной области. Люди умирают везде, но с разной интенсивностью. ЕАО — 445 на 605 в отрицательной динамике, Магадан — 326 на 430.

Удивительно, но положительную динамику демонстрирует Чукотка. Там родилось 130 человек, умерло 120. Но это капля в море грустной дальневосточной статистики.

Усилия правительства по стабилизации демографической ситуации на Дальнем Востоке пока не приводят к положительным результатам.

Население неуклонно сокращается, потребительский рынок падает, бизнес в регионе не является привлекательным даже с его многочисленными льготами.

В поисках лучшей доли дальневосточники покидают родные края. Лозунг президента Путина о том, что развитие Дальнего Востока является приоритетной задачей на весь XIX век, претворяется в жизнь с большим скрипом. Такими темпами на реализацию задача не хватит и ста лет.

Василий Кучин