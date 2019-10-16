Как вырастут детские пособия, рассказали в правительстве

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выплаты, зато для остальных они существенно поднимутся, сообщает DEITA.RU.
Представитель Министерства труда и соцзащиты РФ рассказал журналистам о том, какой рост выплат на детей планируется в стране уже в следующем году. Об этом сообщает «Российская газета».
Так, уже с начала 2020 года в России размер детских пособий в среднем вырастет на 7% - до 12 тысяч рублей. Конечно, в разных регионах эта сумма будет своей – она привязана к минимальному прожиточному минимуму, а в каждом регионе России он устанавливается отдельно. Например, на 2019 год размер выплаты в Приморье был на уровне 14 тысяч рублей, соответственно, с нового года поднимается еще.
Стоит отметить, что ранее стало известно о том, что Минтруд хочет усложнить получение детских пособий. Планируется обязать родителей доказывать, что они не работают, а ухаживают за ребенком. В случае даже неполного рабочего дня выплаты не дадут.
Елена Миронова