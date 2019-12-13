Как законно припарковаться там, где запрещено

В местах, где парковка категорически запрещена, оказывается можно безнаказанно останавливаться, но при одном условии, сообщает DEITA.RU.

Каждый автолюбитель так или иначе сталкивался с ситуацией, когда позарез нужно припарковаться под знаком «Остановка запрещена» или на тротуаре, где парковка также чревата выплатой крупного или очень крупного (в зависимости от региона) штрафа. Чаще всего это происходит, когда автолюбитель хочет забрать какой-то груз или что-то габаритное привез.

Напомним, парковка под знаком «Остановка запрещена» чревата выплатой в бюджет от полутора до трех тысяч рублей в зависимости от региона нарушения. За остановку вторым рядом в случае острой необходимости тоже придется платить от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Однако правила дорожного движения, а именно: пункт 9.9, гласят, что если перевозится груз, то можно подъезжать даже по тротуару к месту назначения, если, конечно, это единственный подъездной путь. Здесь главное – обеспечить безопасность.

К слову, если штраф будут выписан — свою правоту придется доказывать в суде.

Екатерина Брязгунова