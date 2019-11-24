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Как законно увеличить размер пенсии, сказал эксперт

пенсионер, старик - Pixabay

Пенсионная тема не сходит с уст россиян. Конечно, это не удивительно, на ту пенсию, которую получают нынешние пожилые люди прожить фактически невозможно. Происходит это по многим причинам. Например, если при расчете пенсии в ПФР были взяты годы, когда заработная плата пенсионера была не очень большой. Можно ли попросить сделать перерасчет пенсии и взять другие годы, когда зарплата была нормальной или даже хорошей, разъясняет DEITA.RU.

По словам адвоката, специализирующегося на гражданских делах, Григория Арутюняна, на сегодняшний день в России действует несколько законов, которые регулируют пенсионное обеспечение граждан. Некоторые из них противоречат друг друга, поэтому есть специальная поправка все в том же законодательстве. Суть ее сводится к тому, что ранние и принятые позднее законы не должны противоречить друг другу.

Согласно третьему пункту 30-й статьи закона о трудовых пенсиях при расчете трудовых пенсий применяется понятие «среднемесячный заработок». В этом пункте указано, что за основу нужно принимать либо средний заработок в 2000–2001 годах, либо за любые другие 60 месяцев. Таким образом, гражданин имеет право обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о том, чтобы ему пересчитали пенсию. При этом он должен указать, какие именно пять лет нужно взять за основу.

В случае, если ПФР откажет, можно обращаться в суд.

Екатерина Брязгунова

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