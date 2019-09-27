Как заправщики крадут бензин на АЗС

Россиян продолжают обманывать на заправках, сообщает DEITA.RU.

Всего при помощи одного приёма обычный заправщик на рядовой АЗС может озолотиться за несколько месяцев работы. Если вы даёте заправлять своё авто работникам заправок, то лучше всё же проследить за их работой, дабы не дать себя обмануть.

Дело в том, что с помощью всего одного изгиба шланга можно оставить в нём и не долить в бак клиента довольно много топлива, которое после того, как он отъедет, можно слить в специально заготовленную для этого канистру.

Таким образом, за месяцы работы один заправщик может обмануть водителей на солидную сумму, сам при этом оставшись в довольно значительном плюсе.

Поэтому лучше всегда заправлять своё авто самостоятельно либо пристально наблюдать за действиями сотрудника АЗС.

Дмитрий Шевченко