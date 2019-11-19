Как заработать дополнительные 10 баллов на ЕГЭ, сказал эксперт

Итоговое сочинение, которое пишут все одиннадцатиклассники, стартует через две недели. Будущие выпускники задают бесконечное множество вопросов. На главные из них отвечает эксперт Федерального института педагогических измерений, сообщает DEITA.RU.

Каждому выпускнику стоит помнить, что сочинение является пропускным билетом для сдачи ЕГЭ. При этом по решению комиссии за него можно получить еще 10 баллов к общей сумме баллов.

Готовясь к сочинению стоит помнить, что сочинение надпредметное. Никому не нужно анализировать литературное произведение. Стоит единственная задача — рассуждать, доказывать свою точку зрения, четко и грамотно аргументируя собственную позицию.

Будущие выпускники пишут сочинение-рассуждение.

Во время написания сочинения следует ссылаться и привлекать художественные литературные произведения, различные мемуары, публицистические заметки и произведения народного творчества.

Екатерина Брязгунова