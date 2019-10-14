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Как заработать в два раза больше сказали в Роструде

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Работодатели не имеют права принуждать сотрудников к труду в некоторых случаях, сообщает DEITA.RU.

Представители Роструда напомнили российским работодателям о правилах трудовой деятельности на выходных и во время праздничных дней. Как пишет «Российская газета», согласно Трудовому кодексу, работа в выходные и праздничные дни запрещена. Однако работать можно, если того требует производственный процесс.

Кроме того, работодатель не имеет права заставлять сотрудников выходить на праздники на работу. Если сам работник согласен, он должен подписать соответствующие документы, а после получить зарплату за работу в этот день в двойном размере. Правда, есть еще одно условие, более выгодное для работодателей – либо двойные выплаты, либо выходной в другой день.

Напомним, в ноябре россияне будут отдыхать 3 дня подряд: со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства.

Елена Миронова

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