Как заставить АЗС доливать бензин, придумал Росстандарт

На автозаправочных станциях недоливают автомобильное топливо из-за программного обеспечения топливораздаточных колонок, которое настроено таким образом, чтобы автомобилисты недополучали свои законно оплаченные литры бензина или дизеля, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава Росстандарта Алексей Абрамов и добавил, что на данный момент ведомство собирается принципиально по-новому бороться с недобросовестными АЗС.

В ближайшее время планируется по максимуму проверить все заправки. При этом будут осуществляться проверки не самих колонок, а их связь с заправкой, операционной системой и оператором.

Уже в начале следующего года будет замен ГОСТ, разработанный в далеком 1989-м, который позволял небольшую погрешность при наливе топлива. Теперь же она будет отменена.

Кроме того, Росстандарт на данный момент работает над созданием специального прибора, который сможет обнаружить даже один процент недолива, пишет РГ.

Екатерина Брязгунова