«Как звери» - водитель автобуса жестоко обошелся с детьми

Жители Лесозаводска обсуждают в соцсетях поступок водителя одного из городских автобусов. Тот жестоко обошелся с двумя школьниками, сообщает DEITA.RU.

Одна из подписчиц паблика рассказала историю о том, что двое мальчиков сели в автобус в районе магазина «Уют». Школьники перепутали нужный им маршрут, и вместо того, чтобы поехать в Ружино, отправились по другому направлению.

«Мальчики поняли, что дело пошло не так, только когда автобус повернул в «не их» сторону. Когда дети сообщили о своей ошибке водителю, он просто высадил их посреди проезжей части», - рассказала женщина.

Деньги за билеты ребятам не вернули, поэтому им пришлось «голосовать» на трассе.

«Их подвезла какая-то женщина, все закончилось благополучно. А если бы нет? Если бы им пришлось идти пешком через все Ружино? Если бы они попали в машину к неуравновешенному человеку?», - возмущается автор поста.

Большинство комментаторов так же возмутились поступком родителей.

«Это же дети! И, кстати говоря на месте этих детей мог бы и оказаться и их ребёнок! Злые люди нынче у нас...», - отмечают подписчики.

«Каждый день и не по одному, читаешь сообщение о пропажи детей. Вот так они и попадают в беду. Очень жаль, что это происходит с нами со всеми», - пишет другой пользователь.

«Я вчера ехала на работу утром, передо мной автобус не пропустил ни одного пешехода! При чем дети маленькие, в школу шли! Обнаглели в конец эти автобусники», - рассказывает другая подписчица.

Напомним, DEITA.RU неоднократно писала о хамском и бесцеремонном поведении водителей как краевой столицы, так и других городов региона.

Александра Маслова