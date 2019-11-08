Новости
«Будем ходить по капоту и крыше»: автомобиль заблокировал сразу два прохода
9 Ноябрь 2019, 15:21
Россиян запишут в иностранные агенты за репосты
9 Ноябрь 2019, 15:06
Восьмичасовой рабочий день отменяется в России
9 Ноябрь 2019, 14:20
«Заразы ходячие» заражают россиян
9 Ноябрь 2019, 14:06
Последние белухи покидают «китовую тюрьму»
9 Ноябрь 2019, 13:48
Медведев повысил пособие по безработице
9 Ноябрь 2019, 13:08
Плохую воду нашли в регионе
9 Ноябрь 2019, 12:34
ОСАГО повышают до двух миллионов
9 Ноябрь 2019, 12:14
«Как звери» - водитель автобуса жестоко обошелся с детьми
Жители Лесозаводска обсуждают в соцсетях поступок водителя одного из городских автобусов. Тот жестоко обошелся с двумя школьниками, сообщает DEITA.RU.
Одна из подписчиц паблика рассказала историю о том, что двое мальчиков сели в автобус в районе магазина «Уют». Школьники перепутали нужный им маршрут, и вместо того, чтобы поехать в Ружино, отправились по другому направлению.
«Мальчики поняли, что дело пошло не так, только когда автобус повернул в «не их» сторону. Когда дети сообщили о своей ошибке водителю, он просто высадил их посреди проезжей части», - рассказала женщина.
Деньги за билеты ребятам не вернули, поэтому им пришлось «голосовать» на трассе.
«Их подвезла какая-то женщина, все закончилось благополучно. А если бы нет? Если бы им пришлось идти пешком через все Ружино? Если бы они попали в машину к неуравновешенному человеку?», - возмущается автор поста.
Большинство комментаторов так же возмутились поступком родителей.
«Это же дети! И, кстати говоря на месте этих детей мог бы и оказаться и их ребёнок! Злые люди нынче у нас...», - отмечают подписчики.
«Каждый день и не по одному, читаешь сообщение о пропажи детей. Вот так они и попадают в беду. Очень жаль, что это происходит с нами со всеми», - пишет другой пользователь.
«Я вчера ехала на работу утром, передо мной автобус не пропустил ни одного пешехода! При чем дети маленькие, в школу шли! Обнаглели в конец эти автобусники», - рассказывает другая подписчица.
Напомним, DEITA.RU неоднократно писала о хамском и бесцеремонном поведении водителей как краевой столицы, так и других городов региона.
Александра Маслова