Российский президент Владимир Путин возмущен историей с невозведенной детской площадкой в Рязани, сообщает DEITA.RU. Глава государства дал поручение руководителя Следственного комитета России Александру Бастрыкину выяснить все обстоятельства случившегося.

На медиафоруме ОНФ Путину рассказали о том, что детскую площадку стоимостью в четыре миллиона рублей в Рязани так и не построили. Хотя все документы для ее возведения готовы, деньги не только выделены, но и заплачены, а акт приема-передачи подписан. Однако детских городок остался существовать только на бумаге и является собственностью города.

По словам Путина, это явно история криминального характера. Президент до последнего был уверен, что такого уже не бывает, но ошибался. «Какая наглость», — возмутился российский лидер.

Екатерина Брязгунова