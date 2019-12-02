«Какая жизнь, такая и елка»: самый бюджетный вариант

Очень бюджетный вариант новогодней елки установили в селе Борогонцы Усть-Алданского района республики Саха (Якутия), сообщает DEITA.RU.

Создать новогоднее настроение хочется практически всем. Даже если на это нет денег, но есть проблемы. В селе Борогонцы Усть-Алданского района республики Саха поставили «елку», представляющую собой металлический конус, обтянутый зеленым ковролином. Для того, чтобы композиция не была простым зеленым «ковром», ее украсили снежинками.





Мнения пользователей Сети разделились. Одни обращают внимание на то, что сейчас 21 век, и такая инсталляция навряд ли порадует детей и взрослых.

Другие пользователи сосредоточились на том, что это простой, экологичный и малозатратный для бюджета вариант. «Какая жизнь, такая и елка», - подводят итог третьи.

Между тем, в столице Дальнего Востока завершается монтаж главной новогодней елки региона. На центральной площади Владивостока каркас 28-метрового дерева уже полностью собран, рабочие приступили к оформлению его искусственной хвоей. Это та же самая искусственная светодинамическая елка, которая стояла на центральной площади и в прошлом, и в позапрошлом году. В своем первоначальном варианте 2 года назад она тоже несколько напоминала «ковер», но более «богатый», чем в якутском селе.

Дмитрий Санников