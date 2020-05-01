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Какие материалы брать для маски, рассказали медики

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Лучше комбинировать разные ткани

Стало известно, какие ткани лучше всего использовать для изготовления защитных масок, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно результатам исследований специалистов из Университета Чикаго, оптимально будет делать гибридные маски. Сочетание хлопка с натуральным шелком и шифоном обеспечит максимальную защиту, эта комбинация отфильтрует до 99% частиц, пишет «Царьград».

Медики выяснили, что эти ткани стоит использовать одновременно. Таким образом хлопок выполнит роль механического барьера для частиц, а шифон и шелк возьмут на себя задачи электростатического барьера. Результат приближен к свойствам респираторной маски вида №95.

Отдельно специалиста подчеркнули, что необходимо не забывать о важности выкройки. Если ткань не будет прилегать к лицу, наличие зазоров существенно ухудшит действенность маски.

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