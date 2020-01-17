Какие приложения смартфона сильно разряжают батарею

На своем сайте разработчик антивирусных программ Bitdefender выложил список программ, скачивание которых существенно разряжает батарею смартфона, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Известия».

Всего в списке значится 17 приложений из каталога Google Play, в которые входя офисные утилиты и популярные игры, например, гоночный симулятор Car Racing 2019.

Как оказалось, данные приложения содержат в себе особый алгоритм, показывающий рекламу. При этом первые двое суток всплывающие баннеры изображались в умеренном количестве, а затем частота их появления начинала заметно возрастать. Это серьезно перегружало процессоры смартфонов, а, следовательно, сильно садило аккумулятор.

Исходя из этого, ряд организаций по защите прав потребителей направили письмо гендиректору Alphabet Inc с просьбой рассмотреть предустановку приложений на ОС Google Android.

Ирина Елкина