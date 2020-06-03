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Какие проблемы российского здравоохранения выявила пандемия COVID-19

медицинские принадлежности, градусник, коронавирус

Изменений требуют фармацевтический рынок и управленческие процессы

Россия неплохо справляется с коронавирусом, но пандемия выявила ряд проблем в системе здравоохранения страны, сообщает ИА DEITA.RU.

Одна из главных проблем – регистрация лекарственных препаратов в РФ. Процедура эта очень долгая и сложная. Пандемия показала, что часть эффективных препаратов, которые в мире применяют против COVID-19, в России не зарегистрирована вообще. 

Член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Петров обратил внимание на следующую ситуацию. России предложили препарат, который успешно зарекомендовал себя во время пандемии в Италии. (Напомним, что ситуация в Италии с COVID-19 была одной из самых тяжёлых в мире, а сейчас там уже ослабляют карантинные меры). Компания, имеющая хорошую репутацию, могла доставить этот препарат в Россию бесплатно, однако в России закончилось регистрационное удостоверение на него. А оформление нового удостоверения растянется в лучшем случае на полгода, в худшем – на год. На очереди – регистрация отечественных вакцин от коронавируса…

И такие проблемы не только с препаратами, необходимыми в борьбе с COVID-19. По словам Александра Петрова, подобные проблемы возникали с противосудорожными препаратами для детей, с онкологическими препаратами. Причём процесс регистрации одинаков и для простейших медикаментов, и для сложных, инновационных. Как считает политик, давно пора упростить этот процесс и дать врачам больше свободы в принятии решений, как и какими препаратами лечить пациента. 

Много сил тратится и на регистрацию цен на препараты. Если цена медикамента повышается, то его снимают с производства. Если подорожал дешёвый препарат, то его убирают с рынка, даже если его стоимость всё равно остаётся в пределах сотни рублей. 

«С лекарствами так шутить нельзя, они должны быть на рынке все. И это еще один вопрос, который должен регулировать закон», – делает вывод Александр Петров.

Что касается не лекарств, а пациентов, то в пандемию обнаружилась проблема: контроль людей из группы риска. Это не только возраст – это хронические заболевания. Не хватает федерального регистра пациентов, позволяющего получить информацию о людях с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшими инфаркты и инсульты. Это впоследствии поможет и при закупке препаратов: будет понятно, сколько в регионе тех или иных пациентов, которым это лекарство необходимо.

Кроме того, в отечественном здравоохранении нет единого управленческого центра. Решения принимают, собственно, Минздрав, а также Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство и Минпромторг. Например, все эти ведомства отвечают за поставку медицинских масок – но синхронизировать работу они не могут, это разные структуры. Российскому здравоохранению нужно объединить эти пять центров.

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