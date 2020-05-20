Какие профессии и услуги стали самыми востребованными на самоизоляции

Во время режима самоизоляции чаще всего жители России обращались к услугам доставки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Невские Новости.

Так, спрос на курьерские услуги повысился на 50 %. Кроме того, большой популярностью пользовались такие специалисты, как парикмахеры, мастера по маникюру и педикюру, фитнес-тренера и психологи. Спрос на их услуги вырос на 42 %. Также на 30 % чаще стали обращаться россияне к репетиторам и преподавателям.

Спрос на некоторых специалистов при этом сильно уменьшился. Отмечается, что на 44 % спрос сократился на услуги фотографов и видеографов. На 30 % реже жители страны стали обращаться к клинерам и помощникам по хозяйству, а на 25 % — к мастерам по крупному ремонту и строительству.