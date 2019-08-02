В последние время дальневосточные СМИ снова заговорили про объединение регионов на Дальнем Востоке. Если в начале года высказывались мнения про объединение Приморского края и Сахалинской области, то в последние дни вспомнилось про присоединение Еврейской автономной области к Хабаровскому краю и Амурской области. DEITA.RU решило разобраться в этом вопросе и узнало мнение жителей «еврейки» и политологов, насколько объединение возможно в настоящее время.

Что думают жители

По словам жительницы Биробиджана Александры, в политике она не разбирается, но уверена, что присоединение - хороший вариант для области.

«Если учесть, что наш регион дотационный и финансируется из бюджета государства, то появляется устойчивое мнение, что местным чиновникам именно это и надо. Мелким предпринимателям и малому бизнесу не дают никого развития, потому что бояться, что если начнут поступать налоги, то размер дотаций уменьшится. Другими словами, нашему правительству это не выгодно, потому что мы сами будем зарабатывать средства, а нам их не будут просто выделять», - отметила Александра.

Он добавила, что с каждым годом региону выделяют все больше и больше дотаций, однако на что именно тратятся средства, неизвестно.

«Вижу, как минимум, два плюса. У предпринимателей появится больше шансов наладить свое производство, а также произойдет ротация местных чиновников. Не уверена, что руководство соседних регионов значительно отличается от наших, однако там наблюдается развитие по сравнению с Еврейской автономной областью», - добавила девушка.

Еще одна жительница Биробиджана Анастасия Гусева не видит смысла в разделении Еврейской автономной области на две части и присоединению их к разным регионам.

«Скорей всего здесь не учитывается мнение местных жителей. Почему именно Биробиджан и Смидовичи должны отойти к Хабаровску, а остальные районы к Амурской области? На месте жителей, которые могут попасть в Амурскую область, я была бы против, потому что Хабаровский край развит лучше – получается неравноценно», - поделилась мнением Анастасия.

По ее словам, достаточно обидно становится за евреев, которых можно по пальцам пересчитать.

«Остались самые стойкие, остальные давно уехали в Израиль. В итоге получается, что это уже не Еврейская автономная область и даже не русская, потому что все больше сюда заезжают иностранцы. Сначала это были китайцы, сейчас большой наплыва иммигрантов из стран СНГ, а евреям и русским здесь места не осталось», - добавила Анастасия.

Что думают эксперты

Как считает политолог Илья Гращенков, объединение ЕАО и Хабаровского края вполне органично, так называемая «еврейка», созданная лишь в 1934 году, а к 70-м годам уже довольно опустевшая от присутствия «титульной нации», начавшей перебраться из СССР в Израиль, сегодня прибывает в бедственном положении.

«Это один из беднейших регионов, который является субъектом РФ де-юре, но по факту существует как районный придаток мощной хабаровской экономики. Серьезное внимание со стороны Китая, который растит в ЕАО соевые культуры, вызывает определенные опасения по замене еврейского населения китайским (уже сегодня евреев в округе – менее 1% населения). Так что официально еврейская культурная и религиозная автономия перестала существовать вполне самостоятельно, создание еврейского государства на территории ДВФО (как это было в планах Сталина до войны) явно не предвидится, а значит — нужно идти по пути оптимизации и дать возможность ЕАО войти в состав края, с сохранением своего автономного статуса (как когда-то Корякский АО вошел в Камчатский край). Это естественный процесс, но даже он реализуется довольно медленно, и не думаю, что до 2024 года это объединение может закончиться, если не будет какого-то специального поручения от федерального центра», - считает Илья Гращенков.

По словам директора Института социально-политических технологий и коммуникаций факультета Тихоокеанского государственного университета Илдуса Ярулина, разговоры про объединение ЕАО с Хабаровским краем идут с самого начала появления региона.

«В самом начале отделения ЕАО от Хабаровского края говорили о том, что это нежизнеспособное образование. В действительности так и оказалось. Если во время СССР в рамках планового ведения хозяйства экономика ЕАО развивалась, то при переходе к рыночным отношениям регион оказался в тяжелом состоянии, а люди там просто выживают. Только иногда китайские инвестиции позволяют существовать области, а также цементный завод и несколько мелких рудников. Это не так много, чтобы говорить о каком-то прорыве в экономике», - подчеркнул профессор ТОГУ.

Он отмечает, что подобные разговоры каждый раз усиливаются при изменении внешних факторах. Пока таким рычагом стало развитие Амурской области - с появлением нового губернатора.

«Возможно, еще эти разговоры активизировались после принятия программы развития городских агломераций. На Дальнем Востоке планируется создание двух таких территорий - около Владивостока и Хабаровска. По логике вокруг городов произойдет объединение близлежащих территорий, в Хабаровск может войти и часть ЕАО, однако только кому это надо? Нищий бюджет Хабаровского края и не менее убогий у Амурской области и еще и после такого объединения радости не доставит. Самый бедный регион поделить между двумя бедными приведет к тому, что люди станут еще беднее», - заключил Илдус Ярулин.

Все разговоры про объединение регионов, по его мнению, происходят в чьих-то воспаленных головах. Для примера он вспомнил историю про объединение Сахалина и Приморья.

«А вообще Сахалину нужно ли это Приморье? Проще Сахалин с Магаданом объединить, поскольку есть и газ, и другие ресурсы», - добавил Илдус Ярулин.

Примерно такое же мнение высказал и политолог Илья Гращенков, однако он предположил, что объединение Сахалина может произойти либо с Хабаровским краем или с Камчаткой.

«Объединение Приморья с Сахалином вряд ли возможно при нынешнем федеративном устройстве. Объединение богатого запасами углеводородов и угля острова с не таким уж близким к нему Приморским краем – явно искусственная идея. Приморье сближается с островом только на своих северных территориях, через Татарский пролив, тогда как 70-80% острова пролегают вдоль Хабаровского края, который по логике объединения имел бы более удобное сообщение, а с точки зрения объединения по «биологическим» ресурсам Сахалин имеет больше общего с Камчаткой, которой связан островами Курильской гряды. Поэтому территория бывшей префектуры Карафуто, где сегодня располагается город Южно-Сахалинск, самая близкая территория к Приморскому краю и вряд ли имеет с соседним регионом какие-то общие интересы, кроме тралового флота и добычи биоресурсов в частности. С другой стороны, Приморский край - более освоенная Россией территория и нуждается в дополнительном доходе, поэтому для него «присоединение» Сахалина было бы экономически выгодно. Но, похоже, что само островное население резко против такого слияния, а значит сегодня, в формате РФ, где такие вопросы можно решить только референдумом, шансы на реализацию проекта невысоки», - заключил Илья Гращенков.

В то же время Илдус Ярулин высказал мысль, что Дальний Восток все больше похож на черную дыру, куда деньги вроде бы вкладываются, а нерешенных проблем становится только больше.

«Нет серьезно продуманной программы развития Дальнего Востока, есть только красивые картинки планов. Если будет серьезная программа с пошаговой инструкцией и финансовым обеспечением, то можно и пересмотреть географическую карту границ регионов, и рассмотреть вопрос о новых макрорегионах. А пока у нас десять бедных субъектов», - заключил профессор ТОГУ.

Иван Крышан