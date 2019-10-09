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Какие рыба и икра опасны, объяснили в Роскачестве

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Те рыба и икра опасны для потребителей, которые уже единожды были разморожены по тем или иным причинам, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Роскачестве, существует три главных признака, которые позволят на полке магазина взять безопасную качественную продукцию. Во-первых, при приобретении товара необходимо посмотреть, при какой температуре хранится рыба или икра. Рыбопродукция не может находиться в морозильных камерах, где температура ниже 18 градусов. Что касается икры, там дела обстоят еще строже — от одного до четырех градусов ниже нуля.

Важно обратить внимание на срок годности. Если он закончился — от рыбки точно стоит отказаться.

Не менее важным считается и наличие глазури на рыбе. Она должна быть однородной. Если есть какие-то места с большим слоем, то рыба была единожды разморожена. Мутные глаза тоже могут навести на эти мысли.

Екатерина Брязгунова

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