Какие шпроты взять на Новый год, сказал Росконтроль

Эксперты проверили образцы консервов нескольких производителей, сообщает DEITA.RU.



Закупки к новогоднему столу у россиян скоро начнутся. Эксперты Росконтроля проверили продукцию пяти производителей и сказали, какие шпроты можно покупать.

Так, требованиям ГОС и безопасности отвечают все консервы, проверенные Росконтролем: «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA. Как пишут «Невские новости», больше всего соли в консервах «БАРС», а меньше всего – в продукции «5 морей» и KAIJA.

Еще один показатель – количество рыбы. Ее больше всего у ТМ «БАРС» и «Главпродукт». Остальные производители решили не превышать требования ГОСТ и остановились на требуемых 70%.

Елена Миронова