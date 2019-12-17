Новости
Запрет телефонов для школьников поддержали в России
17 Декабрь 2019, 05:45
Врач сказал, что опасно делать по выходным
17 Декабрь 2019, 05:00
Какие шпроты взять на Новый год, сказал Росконтроль
17 Декабрь 2019, 04:15
Сложности со ввозом праворульных машин начнутся в 2020 году
17 Декабрь 2019, 03:30
«Незамерзайка» должна пахнуть: секреты выбора жидкости раскрыли эксперты
17 Декабрь 2019, 02:45
Минфин вносит поправки в пенсионную реформу
17 Декабрь 2019, 02:00
За что оштрафуют девушек, сказал глава ГИБДД
17 Декабрь 2019, 01:15
Принимать оплату по картам обяжут почти все магазины
17 Декабрь 2019, 00:30
Какие шпроты взять на Новый год, сказал Росконтроль
Эксперты проверили образцы консервов нескольких
производителей, сообщает DEITA.RU.
Закупки к новогоднему столу у россиян скоро начнутся. Эксперты Росконтроля проверили продукцию пяти производителей и сказали, какие шпроты можно покупать.
Так, требованиям ГОС и безопасности отвечают все консервы, проверенные Росконтролем: «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA. Как пишут «Невские новости», больше всего соли в консервах «БАРС», а меньше всего – в продукции «5 морей» и KAIJA.
Еще один показатель – количество рыбы. Ее больше всего у ТМ «БАРС» и «Главпродукт». Остальные производители решили не превышать требования ГОСТ и остановились на требуемых 70%.
Елена Миронова