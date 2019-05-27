Погода последней майской недели в Приморье ожидается неустойчивой, об этом DEITA.RU сообщили местные синоптики.

Последняя неделя мая после изнуряюще жарких выходных началась с резкого ухудшения погоды. Во второй половине дня понедельника начался дождь. Во вторник ливни и грозы распространятся на большую часть региона и усилятся.

Сразу за циклоном придет более холодная воздушная масса, температура значительно понизится. Местами воздух выхолодится до одного – семи градусов ниже нуля. И хотя днем жары не ожидается, прогнозируется теплая погода — 23–30 градусов выше нуля, на побережье — 15–21 градус. В конце недели к Приморью подойдут новые фронтальные разделы, дожди возобновятся, вновь похолодает.

В дальневосточной столице в понедельник, 27 мая, также запомнится дождями. Предстоящей ночью дождь усилится. Днем во вторник погода улучшится, дождь прекратится. До середины недели осадков не ожидается, потеплеет до 23-х градусов.

Во второй половине недели вновь возможен небольшой дождь, свежий южный ветер. Похолодает.

Екатерина Брязгунова