Какие сюрпризы готовит Владивостоку погода, сказали синоптики

Прогноз погоды на неделю уже готов, сообщает DEITA.RU.



Жителям Владивостока стоит готовиться к резким перепадам температур. Изменения прогнозируют синоптики. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Синоптики обещают, что во Владивостоке до конца недели осадков не будет. Температура будет колебаться от -5 до -13 градусов. Теплее всего будет в начале недели: тогда южный ветер принесет значительное потепление, до -1 градуса днем.

А вот к концу недели погода снова испортиися: придет сильный ветер и похолодание.

Елена Миронова