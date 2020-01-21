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Какие сюрпризы готовит Владивостоку погода, сказали синоптики
Прогноз погоды на неделю уже готов, сообщает DEITA.RU.
Жителям Владивостока стоит готовиться к резким перепадам температур. Изменения прогнозируют синоптики. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
Синоптики обещают, что во Владивостоке до конца недели осадков не будет. Температура будет колебаться от -5 до -13 градусов. Теплее всего будет в начале недели: тогда южный ветер принесет значительное потепление, до -1 градуса днем.
А вот к концу недели погода снова испортиися: придет сильный ветер и похолодание.
Елена Миронова
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