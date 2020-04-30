Какие законы вступают в силу в мае в России

Сообщения о выдвинутых на рассмотрение, принятых или отклоненных законопроектах появляются в российских СМИ постоянно. Что из всего этого действительно вступает в силу в мае, кратко осветит ИА DEITA.RU.

Горячее питание для детей

Школьники, обучающиеся в начальных классах, будут получать горячее питание за бюджетный счет. В зависимости от смены это завтрак или обед. Прежде такая практика была в Москве, теперь ее распространили на всю страну. Чтобы дети действительно ели предложенное, а не отправляли не нравящиеся им блюда в отходы, школам рекомендуют готовить разные блюда.

«Одна из целей программы – сформировать у детей привычку к здоровому питанию и понимание, что здоровая еда не только полезная, но и вкусная», – приводит «Российская газета» слова ведущего научного сотрудника ФИЦ питания и биотехнологии д.м.н. Марии Гмошинской.

Маркировка и состав косметики

Уже 6 мая стартует трехлетний период, по истечении которого косметика должна стать безопаснее, и ее этикетки – информативнее. Технический регламент разрабатывался с учетом европейских норм. Так, если на коробочке или наклейке идет речь о тех или иных чудодейственных качествах продукции, фантазии маркетологов должны подкрепляться какими-то фактами (исследования, научные сведения).

А из зубных паст исчезнет сахар (он присутствовал в виде сахарозы и других легкоферментируемых углеводов). Характерный для него привкус теперь будет достигаться другими путями.

Смс для пассажира

При покупке билета на поезд дальнего следования нужно будет оставить свои контактные данные. Речь о номере сотового телефона или, к примеру, электронной почте. Благодаря этой поправке, которая заработает уже 3 мая, пассажир теоретически будет застрахован от неожиданных перемен в расписании.

«Это сделано для оперативного оповещения пассажиров поездов дальнего следования об изменениях графика движения поездов в чрезвычайной ситуации и урегулирования вопроса размещения ручной клади», – прокомментировали новшество в Минтрансе.

Долой банковское рабство

Переводы между счетами разных банков по номеру телефона теперь должны проводиться без комиссии. Это произойдет уже с 1 мая. Лимит переводов установлен в 100 100 тысяч рублей в месяц для физических лиц. Прежде Банк России тарифицировал такие переводы для банков в размере от 5 копеек до 3 рублей (в зависимости от суммы перевода). Для большинства россиян это означат, что теперь неважно, какой банк обслуживает зарплатную карту, ведь вывести деньги можно буде на любую удобную.

Опять перенос

Отложен еще на год закон о ГЛОНАССе. Предполагалось, что 31 мая 2020 года все пассажирские автобусы и троллейбусы должны были оснастить соответствующей аппаратурой, но из-за пандемии сроки опять сдвинули.