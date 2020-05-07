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Какие запчасти для подержанных авто ищут чаще всего
Несмотря на систематический выпуск новых моделей автомобилей, на рынках стран Восточной Европы остаются более востребованными подержанные машины. В некоторых регионах покупки бывших в употреблении автомобилей составляют 70% авторынка. Стоит отметить, что отдельные марки подержанных машин достаточно качественно собраны, поэтому считаются надежными и занимают ведущие позиции в рейтинге самых популярных авто. При выборе транспортного средства важную роль играют такие факторы, как доступность расходников и легкость в обслуживании. Avto.pro, онлайн-площадка для покупки и продажи запчастей, рассказывает о самых популярных подержанных автомобилях и востребованных запчастях для их ремонта.
Статистика поисковых запросов запчастей из пяти самых популярных подержанных транспортных средств выглядит следующим образом:
1. Для Volkswagen Jetta обычно ищут фары и элементы кузова (передние левые крылья, капоты, передние бампера, решетки радиаторов);
2. Volkswagen Passat нуждается в замене амортизаторов, рычагов передней подвески, датчиков холостого хода, ремкомплекта маслонасоса и ТНВД, привода заднего стояночного тормоза;
3. Владельцы Renault Megane чаще приобретают сайлентблоки, передние амортизаторы, рулевые рейки и топливные фильтры;
4. Chevrolet Aveo - рулевые рейки, передние бампера и задние амортизаторы;
5. В Daewoo Lanos чаще остальных агрегатов меняют глушители, рулевые рейки, передние амортизаторы и лобовые стекла.
Выбор недорогих, но качественных запчастей
Для автотоваров со вторичного рынка характерна размытость уровней качества. Ярким примером являются неоригинальные запчасти на Ланос, где некоторые детали представлены агрегатами очень низкого качества, а другая их часть немногим уступает оригиналам. Найти, допустим, ступичный подшипник на Ланос можно и в каталогах неоригинального оборудования, но предварительно следует ознакомиться с отзывами покупателей и независимыми тестами.
Если вы можете позволить себе запчасти исключительно бюджетного сегмента, то должны быть готовы к недолгому сроку службы, ведь такие детали преимущественно невысокого качества. Но лучше перед покупкой ознакомиться с перечнем поставщиков концерна, после чего искать запчасти под именами этих брендов. Такие детали будут ощутимо дешевле оригиналов и немногим уступят в качестве исполнения.