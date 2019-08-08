Каких сюрпризов ждать владивостокцам 8 августа по части ЖКХ, сообщает DEITA.RU.

Побеспокоит граждан МУПВ «ВПЭС»: работы по ремонту и восстановлению поврежденных элементов будут проводиться и сегодня тоже, поэтому с 9:00 утра и практически до конца рабочего дня – до 17:00 электроснабжение в нескольких домах приостановят.

Отсутствовать электричество может от двух и до восьми часов.

Посмотрите в таблицу ниже, чтобы узнать, коснутся ли вас отключения.

Примводоканал в очередной раз на этой неделе передает, что никаких работ не планирует.

Анастасия Туркова



