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Каких сюрпризов ждать владивостокцам 8 августа по части ЖКХ, сообщает DEITA.RU.
Побеспокоит граждан МУПВ «ВПЭС»: работы по ремонту и восстановлению поврежденных элементов будут проводиться и сегодня тоже, поэтому с 9:00 утра и практически до конца рабочего дня – до 17:00 электроснабжение в нескольких домах приостановят.
Отсутствовать электричество может от двух и до восьми часов.
Посмотрите в таблицу ниже, чтобы узнать, коснутся ли вас отключения.
Примводоканал в очередной раз на этой неделе передает, что никаких работ не планирует.
Анастасия Туркова
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