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Каких сайтов стоит остерегаться, чтобы не наткнуться на мошенников
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Каких сайтов стоит остерегаться, чтобы не наткнуться на мошенников
Эксперты Роскачества поделились советами, как уберечь свои средства и персональные данные от злоумышленников, сообщает DEITA.RU.
Во-первых, прежде чем вы решите переводить свои деньги онлайн-способом, следует обратить внимание на дату регистрации домена. Это можно сделать при помощи специальных Whois-сервисов. Если дата регистрации менее 14 дней, то следует тщательно подумать об использовании такого сайта.
Во-вторых, на благонадежных сайтах всегда используют протокол https, а также так называемый «замочек» в адресной строке, что говорит о наличии сертификата безопасности.
В Роскачестве настоятельно рекомендуют не переводить деньги за призы, выигрыши и прочие награды. А также быть особенно бдительными при использовании Wi-Fi-сетей в местах общественного пользования – кафе, ресторанах, гостиницах и городском транспорте.
Ирина Елкина