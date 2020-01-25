Каких симптомов стоит бояться: памятка по профилактике коронавируса

Комиссия по здравоохранению правительства Китая составила и опубликовала памятку по профилактике смертельного коронавируса, в которой указаны опасные симптомы и необходимые меры при их обнаружении, сообщает DEITA.RU.

Согласно документу, инфекция передается воздушно-капельным путем в основном во время чихания или кашля, но причиной заражения может стать и просто непосредственный тесный контакт с больным.

При возникновении сильного кашля, болей в горле и повышенной температуры (выше 38 градусов в совокупности с затрудненным дыханием и нехваткой кислорода), необходимо немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Также следует задуматься о посещении врача, если симптомы обычной простуды держатся более двух дней, а больному не становится лучше. В группу повышенного риска входят люди с болезнями легких, печени, почек и ослабленным иммунитетом, а также посещавшие фермерские рынки и контактировавшие с дикими животными.

Обнаружившим у себя тревожные симптомы настоятельно рекомендуют использовать одноразовые медицинские перчатки и маски для предотвращения распространения инфекции.

Ирина Елкина