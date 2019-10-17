Каким будет ноябрь, сказали в Гидрометцентре

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осень

Специалисты Гидрометцентра порадовали россиян необычайно теплым ноябрем, сообщает DEITA.RU. Согласно предварительному прогнозу, во всей европейской части России температура воздуха в ноябре превысит привычные климатические отметки.

Жители Псковской, Вологодской, Ленинградской, а также Новгородской областей смогут насладиться очень длинной осенью. Их земляки, проживающие в Поволжье, в южных российских регионах и Центральном округе, тоже порадуются аномальной теплой осенью.

Необычайно тепло будет и на российском севере. Здесь температура воздуха превысит традиционную температуру воздуха на один или даже больше количество градусов.

Дальний Восток тоже в этом ноябре поразит теплым ноябрем. Особую радость по этому поводу испытают жители побережья Якутии, Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, а также на Колыме.

На Ямале, Урале и Ханты-Мансийском округе тоже нетрадиционно тепло и комфортно.

Екатерина Брязгунова

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