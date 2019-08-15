У жителей Приморья появится шанс внести свои предложения для развития туризма на Русском острове. Концепция развития будет представлена на ВЭФ, сообщает DEITA.RU.

Настоящим туристическим раем хотят сделать Русский остров. Олег Кожемяко рассказал, что планируется появление велосипедных и беговых дорожек, место для свободного отдыха, аренды техники. Строительство стоянок, также у жителей и гостей края появится доступ к фортам Владивостокской крепости. Свободно добраться до достопримечательностей смогут и люди с ограниченными возможностями.

Такие изменения призваны не только привлечь туристов из разных регионов, но и улучшить и расширить выбор мест отдыха для местных жителей.

Развитие Русского острова не ограничится туристическими развлечениями, планируется на несколько лет. В число крупных проектов входит строительство моста до острова Елены и сквозные дороги. Обо всех планах расскажут на Восточном экономическом форуме.

Окончательно концепцию еще не утвердили, а это значит, что участники форума смогут внести и свои предложения и пожелания. На ВЭФе также подведут итоги пятилетнего плана по развитию региона.

Юрий Трутнев отметил, что Дальний Восток получил 540 миллиардов рублей частных инвестиций, еще около 100 миллиардов федеральных средств направлено на строительство социальной инфраструктуры. Н сегодняшний день в регионе существует 1783 инвестиционных проекта, но это далеко не предел, заявил вице-премьер.

Стоит отметить, что концепция развития туризма на Русском острове предусмотрена в рамках государственной программы Развития туризма Приморского края.

Екатерина Кононенко