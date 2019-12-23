Какими будут курилки в России, сказали в Совфеде

Закон, которого так долго ждали, одобрили, сообщает DEITA.RU.



Сенаторы Совета Федерации приняли новый закон, который возвращает курилки в аэропорты. Это произошло на заседании в понедельник.

Принятый закон разрешает устанавливать курилки в зданиях аэропортов России. Однако в документе прописано немало правил. Например, курилки могут появиться только в «стерильных» зонах и в транзитных. Другими словами, это такие места в аэропортах, куда попадают только после досмотра или в ожидании стыковочного рейса.

Кроме того, стены таких курилок должны быть непрозрачными – никто снаружи не должен видеть курящих людей. Также в комнатах обязательно должны быть установлены кондиционеры.

Елена Миронова