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Какими будут курилки в России, сказали в Совфеде

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Закон, которого так долго ждали, одобрили, сообщает DEITA.RU.

Сенаторы Совета Федерации приняли новый закон, который возвращает курилки в аэропорты. Это произошло на заседании в понедельник.

Принятый закон разрешает устанавливать курилки в зданиях аэропортов России. Однако в документе прописано немало правил. Например, курилки могут появиться только в «стерильных» зонах и в транзитных. Другими словами, это такие места в аэропортах, куда попадают только после досмотра или в ожидании стыковочного рейса.

Кроме того, стены таких курилок должны быть непрозрачными – никто снаружи не должен видеть курящих людей. Также в комнатах обязательно должны быть установлены кондиционеры.

Елена Миронова

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