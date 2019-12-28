Какими будут последние выходные года, сказали синоптики

Погода в субботу и воскресенье ожидается переменчивой, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды на субботу и воскресенье – последние в этом году. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, в субботу обещают морозный день. Днем до – 15 в среднем по краю, на побережье теплее – до -9 градусов. Также синоптки обещали, что в ночь на субботу сильный ветер стихнет.

В воскресенье погода будет меняться. Утром на западе края пройдет снег, днем в некоторых районах осадки сохранятся. В обед начнется сильное потпление до -10 градусов.

Во Владивостоке снег возможен ближе к вечеру воскресенья.

Елена Миронова