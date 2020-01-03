Какими будут ставки по ипотеке, сказали эксперты

Купать квартиру в 2020 году станет выгоднее, сообщает DEITA.RU.



В России продолжится снижение ставок по ипотеке в новом году. Такое мнение высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина и эксперты от банков.

Как пишет «Российская газета», по прогнозу Центробанка России, к концу 2020 года средний процент по ипотеке составит примерно 7-8%. В конце 2019 года банки устанавливали процент на уровне 9,4%.

Управляющий директор Абсолют-банка Антон Павлов считает, что ставки в 2020 году снизятся до 8,2 -8,5%. В качестве причин эксперт указывает снижение темпов инфляции и снижение ключевой ставки ЦБ.

Елена Миронова