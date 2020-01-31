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Какими будут выходные во Владивостоке, сказали синоптики
Уже известно, придут ли в столицу китайские морозы, сообщает
DEITA.RU.
Синоптики опубликовали прогноз погоды во Владивостоке на первые выходные февраля. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, в ночь на субботу во Владивостоке ожидается около -14 градусов мороза при сильном ветре 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Днем в субботу, 1 февраля, будет -6…-8 градусов, ветер останется в пределах 11 м/с.
Ночь на воскресенье будет такой же, как и предыдущая. Днем 2 февраля ощутимо потеплеет: ожидается до -6 градусов мороза и умеренный ветер.
Елена Миронова
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