Какими будут выходные во Владивостоке, сказали синоптики

Уже известно, придут ли в столицу китайские морозы, сообщает DEITA.RU.



Синоптики опубликовали прогноз погоды во Владивостоке на первые выходные февраля. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, в ночь на субботу во Владивостоке ожидается около -14 градусов мороза при сильном ветре 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Днем в субботу, 1 февраля, будет -6…-8 градусов, ветер останется в пределах 11 м/с.

Ночь на воскресенье будет такой же, как и предыдущая. Днем 2 февраля ощутимо потеплеет: ожидается до -6 градусов мороза и умеренный ветер.

Елена Миронова