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Коронавирус временно убил рынок на Спортивной во Владивостоке

31 Январь 2020, 09:00

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31 Январь 2020, 08:45

Бедность - не порок: Губернатор Фургал объяснил поступок бросившего детей отца

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Какими будут выходные во Владивостоке, сказали синоптики

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31 Январь 2020, 07:45

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31 Январь 2020, 07:15

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31 Январь 2020, 07:00

Прогноз погоды на пятницу во Владивостоке известен

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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Какими будут выходные во Владивостоке, сказали синоптики

зима

Уже известно, придут ли в столицу китайские морозы, сообщает DEITA.RU.

Синоптики опубликовали прогноз погоды во Владивостоке на первые выходные февраля. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, в ночь на субботу во Владивостоке ожидается около -14 градусов мороза при сильном ветре 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Днем в субботу, 1 февраля, будет -6…-8 градусов, ветер останется в пределах 11 м/с.

Ночь на воскресенье будет такой же, как и предыдущая. Днем 2 февраля ощутимо потеплеет: ожидается до -6 градусов мороза и умеренный ветер.

Елена Миронова

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