Не повредит ли автомобилю 98 бензин, если машина рассчитана на 92 или 95, сообщает DEITA.RU.

Есть сторонники мнения, что чем больше октановое число бензина, тем легче работать мотору, и расход, заодно, падает. Есть утверждающие, что использование высокооктанового бензина на нерассчитанном для этого моторе приведёт к прогару клапанов и поршней.

На самом деле особенной разницы между бензинами 92, 95 и 98 нет. Они практически идентичны по составу, а октановое число зависит от добавления различных присадок. При этом бензин с более высоким октановым числом выдержит большую степень сжатия.

Проиллюстрируем: бензин 92 – степень сжатия порядка 9-11, 95 бензин – от 11 до 12,5, 98 бензин – от 12,5 до 14.

Чем выше марка бензина, тем меньше вероятность самопроизвольного воспламенения.

Прогар клапанов из-за увеличения октанового числа бензина современным автомобилям не грозит. Можно даже найти наклейку на кузове с надписью вроде «не менее 92» или «min 95». «Не менее» означает, что больше – можно. Другое дело, что смешивать их не стоит.

Анастасия Туркова