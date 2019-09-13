Какой будет пенсия в 2022 году, сказали в Пенсионном фонде

Многих россиян волнует вопрос, а сколько же будет средняя пенсия после всех проведенных пенсионных реформ. А действительно, сколько получат пожилые граждане в начале двадцатых годов, разбиралось DEITA.RU, основываясь на пояснительной записке к бюджету ПФР, разработанной в Министерстве труда.

В конце 2020 года средняя пенсия в России должна составить 15,4 тысячи рублей для трудящихся пенсионеров и на тысячу больше для неработающих. На будущий год страховое пособие планируют проиндексировать на 6,3 процента. Таким образом, в 2021-м работающие пенсионеры получат 16,37 тысячи рублей, а неработающие —17,43 тысячи рублей.

В 2022 году пенсии повысятся еще на 5,9 процента. Тогда нетрудящиеся граждане, вышедшие на заслуженный отдых, будут ежемесячно получать 18,46 тысячи рублей, а их работающие ровесники немногим меньше — 17,34 тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова