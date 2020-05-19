Какой будет погода в Приморье, рассказали синоптики

Во вторник, 19 мая, в Приморье улучшится погода, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.



Если утром ещё можно ожидать окончания дождя, который начался в отдельных районах региона ещё вчера, то уже днём погода прояснится.

Минимальная температура воздуха сохранится в пределах минувшей ночи в районе 5 градусов тепла.

Днём ветер поменяется на северный, который принесет прогретый континентальный воздух, максимальная температура повысится до +13…+16 °С.