Какой будет погода в Приморье, рассказали синоптики

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Во вторник, 19 мая, в Приморье улучшится погода, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Если утром ещё можно ожидать окончания дождя, который начался в отдельных районах региона ещё вчера, то уже днём погода прояснится.

Минимальная температура воздуха сохранится в пределах минувшей ночи в районе 5 градусов тепла.

Днём ветер поменяется на северный, который принесет прогретый континентальный воздух, максимальная температура повысится до +13…+16 °С.

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