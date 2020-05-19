Новости
«Он сумасшедший» - Пожилой приморец протаранил жилой дом
19 Май 2020, 14:01
Хазин объяснил, почему до россиян плохо доходят выделенные Путиным деньги
19 Май 2020, 13:50
Cто миллионов китайцев сели на новый коронавирусный карантин
19 Май 2020, 13:45
Владивосток выставил на контракт 16 городских маршрутов
19 Май 2020, 13:30
Чубайс заговорил об угрозе революции
19 Май 2020, 13:15
ПАО «ДЭК»: Пандемия не дает право своевременно не оплачивать тепловую и электрическую энергию
19 Май 2020, 12:51
Веллер: «Президентом могут назначить хоть Платошкина»
19 Май 2020, 12:50
В Приморье закрыли популярную пекарню
19 Май 2020, 12:45
Какой будет погода в Приморье, рассказали синоптики
Во вторник, 19 мая, в Приморье улучшится погода, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.
Если утром ещё можно ожидать окончания дождя, который начался в отдельных районах региона ещё вчера, то уже днём погода прояснится.
Минимальная температура воздуха сохранится в пределах минувшей ночи в районе 5 градусов тепла.
Днём ветер поменяется на северный, который принесет прогретый континентальный воздух, максимальная температура повысится до +13…+16 °С.
Читайте также:
В городе особого внимания Путина начали ремонт дороги после скандала
«Прямо под окнами!»: владивостокцы возмущены строительством очередного торгового центра
Власть введёт контроль за использование россиянами дров
Популярное
Loading...
Загрузка...