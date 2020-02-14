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6 Декабрь 2019, 18:15

Какой будет погода в пятницу во Владивостоке, сказали синоптики

дорога зима

Прогноз на последний рабочий день уже опубликован

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды для Владивостока на ближайшие сутки, сообщает ИА DEITA.RU. Прогноз на пятницу, 14 февраля, размещен на портале «Примпогода».

По данным синоптиков, в пятницу закончится весенняя погода, и начнется похолодание. Днем в городе ожидается от 0 до -2 градусов. При этом, ощущаться будет холоднее из-за сильного ветра до 20 м/с.

В ночь на субботу резко похолодает – до -10 градусов. При этом останется сильный ветер.

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