Какой будет погода в пятницу во Владивостоке, сказали синоптики

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды для Владивостока на ближайшие сутки, сообщает ИА DEITA.RU. Прогноз на пятницу, 14 февраля, размещен на портале «Примпогода».



По данным синоптиков, в пятницу закончится весенняя погода, и начнется похолодание. Днем в городе ожидается от 0 до -2 градусов. При этом, ощущаться будет холоднее из-за сильного ветра до 20 м/с.

В ночь на субботу резко похолодает – до -10 градусов. При этом останется сильный ветер.