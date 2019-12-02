Какой будет предстоящая неделя, сказали синоптики

Первая неделя декабря во Владивостоке будет морозной и солнечной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал Gismeteo.

Начало недели, понедельник, 2 декабря, не порадует жителей дальневосточной столицы. В этот день в городе пройдет небольшой снег. Будет облачно и ветрено, до 17 метров в секунду. При этом температура воздуха составит днем минус два градуса, ночью несколько прохладнее — до минус пяти градусов.

В среду поднимется сильный ветер и похолодает. Устойчивые морозы шесть-восемь градусов сохранятся до пятницы. По ночам воздух выморозится до 13 градусов ниже нуля. Кроме того, погоду омрачит сильный ветер от 14 до 16 метров в секунду.

Погода в выходные дни будет разной. В субботу, 7 декабря, облачно и тепло, всего лишь минус один. А вот в воскресенье снова похолодает.

Отметим, что резкое потепление ожидается во Владивостоке в начале следующей недели. Плюс один-два градуса.

Екатерина Брязгунова