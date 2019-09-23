Какой должна быть пенсионная реформа, сказали россияне

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Очередная дискуссия о пенсионной реформе и предложениях от чиновников на данную тему разгорелась на полях интернета. Россияне заявили, что от пенсионного возраста вообще нужно отказаться — все дело в стаже, сообщает DEITA.RU.

Задуматься об это граждан заставили слова директора департамента пенсионного обеспечения Министерства труда Игната Игнатьева. Он заявил, что индивидуальный выход на пенсию в России просто-напросто невозможен, ведь тогда люди будут получать мизерную пенсию.

Напомним, на минувшей неделе от профессора Высшей школы экономики Евгения Гонтмахера поступило предложение отказаться от единого возраста выхода на пенсию и перейти к индивидуальному. Кто захочет, пойдет в 50 лет, а кто-то вообще в 70.

Екатерина Брязгунова

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