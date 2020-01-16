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Какой должна быть скорость авто при проезде камер
Производители автомобилей
утаивают от водителей важную деталь, сообщает DEITA.RU.
Все спидометры, установленные в автомобилях на заводах, имеют некоторую погрешность в выводе показаний. Об этом сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на документацию Техрегламента.
Так, правила гласят, что прибор никогда не должен показывать скорость ниже, чем она есть на самом деле. Для этого производители искусственно завышают показания. В среднем они расходятся с истинной скоростью на 5 километров. Все зависит от скорости и даже резины, установленной на автомобиль.
Например, при реальной скорости в 90 км/ч спидометр может показать от 90 до 103 км/ч. Если спидометр показывает 60 км/ч, то в реальности машина движется со скоростью 55 км/ч. Этот факт можно учитывать при проезде камер фото и видеофиксации нарушений ПДД.
Елена Миронова