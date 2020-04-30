«Какой результат?»: Хазин рассказал об отношении чиновников к поручениям Путина

Российская либеральная элита, к которой относится большинство чиновников страны, действует в рамках старого консенсуса, подразумевающего полную подчинённость западу, считает известный экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

В эфире своей последней программы на радио "Говорит Москва" эксперт рассказал о том, почему поручения главы российского государства Владимира Путина не осуществляются в той мере, в которой он этого требует.

По словам Хазина, всё дело в уже давно выстроенной системе власти, основной целью которой является не работа на благо граждан России, а выполнение установок МВФ, Всемирного банка и других иностранных структур.

По этой причине, любые претензии Путина к качеству выполнение его поручений российскими чиновниками сразу же разбиваются о тот самый консенсус, существующий в первую очередь в интересах США и Европы.

Таким образом, что бы не поручал российским чиновникам, большинство из которых составляют прозападные либералы, президент России Владимир Путин, это будет осуществляться через призму принесения пользы нашим заокеанским "партнёрам", считает Хазин.

"Какой результат? Покажите мне, где я нарушил установленные не мной либеральные правила поведения?", - могут возразить российские чиновники на любые вопросы Путина, по мнению эксперта.

В качестве самого яркого примера, показывающего, как эта система проявляет себя на практике, является порядок выплат социальных пособий в условиях разразившегося кризиса в период самоизоляции, а также предоставление отсрочек по кредитам частным лицам и компаниям.

По словам Хазина, объявленной президентом помощи фактически невозможно добиться просто по причине того, что чиновники на местах ставят для людей такие препоны, которые они физически не могут обойти. Именно поэтому Путин из раза в раз возвращается к этой теме в каждом из своих посланий к народу.

Так что для наших либералов Солнце действительно встаёт в Вашингтоне. Именно там они проходили стажировку, получали опыт и формировали своё мировоззрение. Заменить этих людей в системе управления России не так-то просто: в случае их увольнения, за них начнут мстить те самые кураторы, которые их сюда и назначили.