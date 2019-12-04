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Какую погоду ждать в новогоднюю ночь, сказали синоптики
Наступает новогодняя суета. Россияне с нетерпением ждут Новый год и надеются на чудо, что 31 декабря, несмотря на официальный рабочий день, удастся не приезжать в офис или, на крайний случай, убежать пораньше. Многие задаются вопросом, а какая будет погода 31 декабря и 1 января. DEITA.RU отвечает на этот животрепещущий вопрос со ссылкой на Gismeteo.
Так, во Владивостоке новогодняя ночь будет морозной, до минут 19 градусов. А вот днем 31 декабря и 1 января ожидается солнечная и по-зимнему теплая погода — 12–13 градусов со знаком минус.
Жителей Хабаровская новогодняя ночь может порадовать снегом. Осадки ожидаются 31 декабря при температуре воздуха минус 23 градуса. Такой же морозный день будет и 1 января. Столбик термометра в ночь на 1 января опустится до 27 градусов.
В Биробиджане также морозно, как и в бывшей столице Дальнего Востока. Однако не ожидается снега.
Жителей Благовещенска ждет морозный Новый год. В ночь на 1 января температура опустится до минус 29 градусов. А днем морозно, хотя и солнечно — 20–22 градуса.
Наверное, самый холодный Новый год будет у жителей Якутска. Ночью до минус 43-х, а днем 33–36 градусов.
Екатерина Брязгунова