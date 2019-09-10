Кальяны и электронные сигареты ждут серьезные ограничения

В России планируют приравнять кальяны, электронные сигареты и вейпы к обычным сигаретам. В ближайшем будущем эти приспособления для курения будут включены в специальный закон, защищающий здоровье россиян, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

По мнению Салагая, подобные меры должны обществом восприниматься нормально, даже несмотря на то, что курение электронных сигарет в России приобрело массовый характер. В связи с тем, что указанная табачная продукция будет приравнена к обычным сигаретам, на нее полностью распространятся требованию по регулированию продажи сигарет.

Кроме того, замминистра отметил, что законодательство в области табачной продукции выстроено таким образом, чтобы соблюдать права и свободы всех граждан, даже тех, кто сознательно наносит вред своему здоровью.

Екатерина Брязгунова