Медики высказали своё мнение о вреде курения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Андре Илбави, представляющий департамент по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения заявил, что курение кальяна может провоцировать развитие раковых заболеваний.

Эксперт подчеркнул, что курение табака является на данный момент одной из ключевых причин возникновения рака лёгких.

Вместе с этим, как отметил специалист, именно курение можно назвать единственной привычкой, отказавшись от которой, можно существенно сократить риск смерти от рака.

По данным ВОЗ, от курения в мире ежегодно гибнет более шести миллионов человек. Также он подчеркнул, что курение кальяна также входит в список факторов, повышающих шансы заболеть раком.

По его словам, в кальяном дыму содержится огромное количество токсинов, приводящих к развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Дмитрий Шевченко