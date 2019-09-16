Новости
«КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом в жёстком ДТП
16 Сентябрь 2019, 05:29
Известный производитель авто продаёт машины за бесценок
16 Сентябрь 2019, 04:29
Глава известного банка поспорил с Путиным
16 Сентябрь 2019, 03:29
Зимняя резина летом: почему категорически не рекомендуется
16 Сентябрь 2019, 02:31
Каждый пятый россиянин останется без пенсии
16 Сентябрь 2019, 01:26
Вот когда можно объезжать автобус через сплошную
16 Сентябрь 2019, 00:15
Ждем трагедии? Большегрузы проезжают по опасному мосту
15 Сентябрь 2019, 23:10
«Любой бред, лишь бы во вред» — идею Медведева оценили россияне
15 Сентябрь 2019, 22:05
«КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом в жёстком ДТП
16 Сентябрь 2019, 05:29
«КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом в ДТП с невыясненными обстоятельствами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
Инцидент произошел неподалеку от Адыка, в Черноземельском районе. В ГУ МЧС по республике Калмыкия передали, что четверо граждан погибли в результате этого столкновения.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Напомним, что накануне в Ярославской области большегруз столкнулся с автобусом. Это привело к гибели восьми граждан.
Анастасия Туркова
Читайте также:
Ждем трагедии? Большегрузы проезжают по опасному мосту
Фото: въезд в столицу заблокирован
Не пустил в ряд: кому достанется штраф в случае ДТП
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...