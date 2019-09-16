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«КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом в жёстком ДТП

16 Сентябрь 2019, 05:29

Мигалки ДПС автомобили

«КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом в ДТП с невыясненными обстоятельствами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Инцидент произошел неподалеку от Адыка, в Черноземельском районе. В ГУ МЧС по республике Калмыкия передали, что четверо граждан погибли в результате этого столкновения.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, что накануне в Ярославской области большегруз столкнулся с автобусом. Это привело к гибели восьми граждан.

Анастасия Туркова

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