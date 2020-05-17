Камчатку немного потрясло

В районе Усть-Большереченского района Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, толчки были зафиксированы в районе 15:00 по местному времени. Их эпицентр ощущался к северо-востоку от Усть-Большереченска.

Как отметили ученые, глубина очага составила около 288 км.

Позже местные жители сообщили, что подземных толчков не ощущалось, нет также пострадавших и разрушений.

Напомним, что сильные подземные толчки ощущались в водах Японского моря в районе Хоккайдо в конце текущего марта. Однако, их зафиксировали только приборы – людьми они не ощущались.