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Камчатский вулкан выбросил столб пепла
Вулкан Шивелуч севере Камчатки выбросил столб пепла. Высота его достигает 10 км, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в МЧС региона, рано утром пепел потянулся в залив Озерной от вулкана.
При этом, краевое МЧС отмечает, что пепел не затронул населенные пункты поблизости.
«Все еще возможно незначительное выпадение пепла в Усть-Камчатском районе», - отмечают в ведомстве.
Примечательно, что Шивелуч – это самый северный действующий вулкан Камчатского края. Ближайший к нему населенный пункт – это поселок Ключи, который находится в 45 км, с населением около 5 тысяч человек.
Эксперты отмечают, что активность крупного вулкана увеличилась в 2009 году.
Напомним, в июле 2019 года на Ключевской сопке началось извержение. Ключевская сопка – самый крупный в Евразии действующий вулкан. Его извержения наблюдаются каждые 3-5 лет. Последний раз значительное извержение происходило в 2015 году. На полуострове он один из самых активных.
Всего же в регионе сейчас около 30 действующих вулканов. При этом для статуса активности не обязательны извержения. Зачастую вулканы просто время от времени выпускают пар, пепел и различные газы.
Всего же количество камчатских вулканов строго не фиксируется. В различных источниках их число колеблется от нескольких сотен до тысячи и более.
Александра Маслова